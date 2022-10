Netflix, Amazon Prime Video & Co.: So sparen Sie beim Streaming Strom und CO2

Energieeffizienz Netflix & Co.: So spart man beim Streaming Strom und CO2

Viele nutzen Streaming-Dienste wie Netflix oder Amazon Prime Video, weil es bequem ist – manche vielleicht auch, weil es umweltfreundlicher erscheint. Immerhin bestehen DVDs bzw. Blu-rays und die dazugehörigen Verpackungen aus Kunststoff – der beim Streamen immerhin wegfällt. Doch sind Streaming-Dienste wirklich besser für die Umwelt als DvDs oder lineares Fernsehen?

Ein Bewusstsein für den immensen Energieverbrauch vom Streamen ist derzeit wichtig; glücklicherweise gibt es einfache Möglichkeiten aktiv von der Couch aus seine Energiebilanz zu regulieren.

Netflix, Amazone Video und Co.: Streaming kostet Energie

Denn allein das Speichern von Audio- und Videoinhalte, die für ein millionenfaches Publikum zugänglich sind, verbrauchen riesige Serverfarmen, die unsere CO2-Bilanz extrem belasten. Beispielsweise entspricht das Streamen von einem 60-minütigen Film circa der Emission eines Kleinwagens bei einem Kilometer Autofahrt, sagt die Verbraucherzentrale. Oder anders ausgedrückt, 30-Minuten netflixen lässt mit einer sechs Kilometer lange Autofahrt vergleichen.





Schätzungsweise sind in Deutschland mehr als drei Viertel der übertragenen Daten Videos, erzählt die Energieberatung der Verbraucherzentrale; so fallen auf einen hochqualitativen, täglichen 3,5-stündigen Video-Stream 65 Kilogramm CO2 pro Jahr und gespeicherte 250 Gigabyte in einer Online-Cloud verursachen jährlich 31 Kilogramm CO2.

Streming-Dienste nutzen: So kann man Energie einsparen

Die Studie „Think Tank Shift Project“ hat festgestellt, dass das Video-Streamen für etwa ein Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich ist. Im Jahr 2018 sollen es über 300 Millionen Tonnen gewesen sein, das entspricht ungefähr dem jährlichen CO2-Ausstoß von Spanien, ergänzt die Verbraucherzentrale. Oder anders ausgerechnet, das Video-Streamen im Jahr 2018 hat weltweit 200 Milliarden Kilowattstunden verbraucht, zusammengenommen entspricht das dem Stromverbrauch von Polen, Italien und Deutschland.

Dabei gibt es laut der Energie-Beratung sehr simple Möglichkeiten den Energieverbrauch beim Streamen zu reduzieren,

Musikstreaming-Dienste sind eine energiesparend Möglichkeit Musik online zu hören, wobei das lokale Speichern von Musik effizienter ist als es jedes Mal neu zu streamen.

online zu hören, wobei das lokale Speichern von Musik effizienter ist als es jedes Mal neu zu streamen. Die Autoplay-Funktion ausschalten, um nur gewollte Videos heruntergeladen.

heruntergeladen. Mit der Verwendung von einem LAN-Kabel lässt sich ebenfalls mehr Energie einsparen als mit einer Internetverbindung über Mobilfunk.

lässt sich ebenfalls mehr Energie einsparen als mit einer Internetverbindung über Mobilfunk. Auch die Verwendung von passender Bildqualität spart CO2; oft reicht eine Auflösung von 720p oder 420p beim Streamen aus. Es muss nicht immer HD sein.

spart CO2; oft reicht eine Auflösung von 720p oder 420p beim Streamen aus. Es muss nicht immer HD sein. Und natürlich sollten Geräte so lang wie möglich genutzt werden. Ferner können Verbraucher sich bei Neugeräten an EU-Energielabel orientieren, wie „der Blaue Engel“ oder „TCO Certified“.

