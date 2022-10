Corona oder Grippe: Drei Symptome helfen, die Krankheiten zu unterscheiden

Viele Menschen in Deutschland leiden zurzeit an akuten Atemwegserkrankungen. Das Robert Koch-Institut (RKI) geht in seinem aktuellen Wochenbericht der Arbeitsgemeinschaft Influenza von etwa sechs Millionen Fällen aus. In den letzten Wochen sei die Krankheitsaktivität deutlicher als noch in der Saison vor der Corona-Pandemie gestiegen, heißt es da. Die Zahl der Arztbesuche liege über dem üblichen Niveau für diese Zeit.

Verantwortlich sind, neben Rhino- und Parainfluenzaviren, in dieser Saison Coronaviren und zunehmend auch Influenzaviren. Sie machten jeweils 11 Prozent der am Nationalen Referenzzentrum für Influenza (NRZ) überprüften Virenproben aus. Ralf Dürrwald, der Leiter des NRZ, warnte zuletzt, es sei zu beobachten, "dass sich Atemwegsviren zurzeit weitgehend ungebremst in der Bevölkerung verbreiten können – und damit auch Influenzaviren".

Die Zahl der an das RKI übermittelten Influenza-Fälle sei im Meldewesen deutlich angestiegen. Zwar könne das auch daran liegen, dass mehr getestet werde, als in den vorpandemischen Jahren. Das Institut beobachte die Entwicklung dennoch "sehr genau". Menschen über 60 Jahren legte Dürrwald eine Impfung ans Herz, "aber auch alle anderen können sich impfen lassen". Dies sollte individuell mit dem Hausarzt besprochen werden. Lesen Sie dazu: Corona: Wer sich jetzt nochmal impfen lassen sollte

Corona oder Grippe: So unterscheiden sich die Symptome

Die beiden Krankheitserreger verbreiten sich nicht nur auf ähnliche Art und Weise, sie führen auch zu täuschend ähnlichen Symptomen. So treten sowohl bei Covid-19 als auch bei einer Grippe häufig Fieber und trockener Husten auf, manchmal Hals- oder, bei Corona seltener, Gliederschmerzen auf. Beiden Krankheiten gemein ist, dass Niesen kein Symptom ist. Das könnte Sie interessieren: Corona oder Allergie – So unterscheiden sich die Symptome

In drei Punkten aber unterscheiden sich die Symptome fundamental.

So treten Grippesymptome sehr schnell nach Krankheitsbeginn auf. Grippepatientinnen fühlen sich innerhalb weniger Stunden sehr krank und haben häufig hohes Fieber.

Sehr sicheres Anzeichen für eine Corona-Infektion ist der Verlust von Geschmack- und Geruchssinn.

Schnupfen und Kopfweh hingegen deuten auf eine Grippe-Infektion hin, die Symptome kommen bei Covid-19 nur sehr selten vor.

Es gibt darüber hinaus weitere Anzeichen, die auf eine Grippe-Infektion hinweisen. Allgemeine Schwäche, Schweißausbrüche, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall gehören dazu. Letzte Sicherheit bietet allerdings nur ein Corona-Test. In jedem Fall sollten Sie aber zu Hause bleiben, wenn Sie an Symptomen leiden. Sie schützen damit Ihre Mitmenschen – und tun sich selbst etwas Gutes.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

