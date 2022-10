Costa Rica: Flugzeugtrümmer entdeckt – McFit-Gründer Rainer Schaller wohl an Bord

Ein Privatflieger ist vor der Küste von Costa Rica verschwunden und offenbar abgestürzt. Bei der Suche nach der Maschine haben die Einsatzkräfte mehrere Trümmerteile im Meer entdeckt. Nach Informationen der "Bild am Sonntag" sollen McFit-Gründer Rainer Schaller und vier weitere deutsche Passagiere an Bord des Kleinflugzeugs gewesen sein.

Eine Sprecherin der RSG-Group GmbH, die die Fitnessstudiokette betreibt, soll dem Blatt gegenüber bestätigt haben, dass Schaller, seine Freundin und deren Kinder in der Maschine saßen. Auch costa-ricanische Medien gehen inzwischen davon aus, dass Schaller und seine Familie an Bord waren.

Obwohl es noch keine Hinweise auf die Passagiere gab, scheint die Maschine neuen Erkenntnissen zufolge abgestürzt zu sein: Etwa 28 Kilometer vom Flughafen von Limón entfernt sollen während eines Erkundungsfluges Teile eines Rumpfes, Sitze und eine Tasche gesichtet worden, berichtete der costa-ricanische Fernsehsender Teletica am Samstag unter Berufung auf das Ministerium für öffentliche Sicherheit des mittelamerikanischen Landes.

Fugzeug vor Costa Rica vom Radar verschwunden

Die Kommunikation mit der Maschine war gegen 18 Uhr (Ortszeit) – also am frühen Samstagmorgen um zwei Uhr deutscher Zeit – abgebrochen, hatte Costa Ricas Ministerium für öffentliche Sicherheit auf Facebook zunächst mitgeteilt. Das Flugzeug befand sich demnach auf dem Weg von Mexiko nach Puerto Limón an der Karibikküste des mittelamerikanischen Landes. Gemeinsam mit den Nachbarstaaten seien Untersuchungen eingeleitet worden, so das Ministerium.

„Das Flugzeug ist etwa 25 Meilen vor dem Flughafen Limón vom Radar verschwunden. Die Maschine sollte um 18.58 Uhr landen, wir haben sie in einer Höhe von 2.000 Fuß verloren“, sagte der Direktor der zivilen Luftfahrtbehörde, Fernando Naranjo, dem Fernsehsender Teletica.

Wegen ungünstiger Witterungsverhältnisse waren die Sucharbeiten in der Nacht zunächst eingestellt worden. Am Samstag sollten die Küstenwache und die Behörde für Überwachung des Luftraums die Suche wieder aufnehmen. Dabei wurden nun die Trümmerteile gefunden.

Flugzeug verschollen: Deutsche Botschaft in Costa Rica mit Behörden in Kontakt

„Der Fall ist uns bekannt“, hieß es am Samstag aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. „Unsere Botschaft in San José steht zur Aufklärung des Sachverhalts mit den örtlichen Behörden in Kontakt.“

Bei der verschollenen Maschine handelte es sich Medienberichten zufolge um ein Geschäftsreiseflugzeug vom Typ Piaggio P.180 Avanti. Sie war am Nachmittag in Palenque im mexikanischen Bundesstaat Chiapas gestartet. Die dortige Ruinenstadt der Mayas gehört zum Unesco-Weltkulturerbe und ist eine der wichtigsten archäologischen Fundstätten Mexikos. (dpa/fmg)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de