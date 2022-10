Allerheiligen: Wo man am Feiertag trotzdem einkaufen kann

Berlin Fünf Bundesländer schließen an Allerheiligen die meisten Läden. Einige Geschäfte dürfen am Feiertag trotzdem öffnen – der Überblick.

An Feiertagen sind einige Verbote zu beachten. Diese Vorhaben sollten an einem Sonn- und Feiertag vermieden werden.

Was an Sonn- und Feiertagen verboten ist

Allerheiligen ist zwar nicht in ganz Deutschland, aber immerhin in fünf Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag. In den katholisch geprägten Ländern können sich Menschen also auf einen freien Tag freuen: in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Doch das heißt auch, dass die meisten Geschäfte an dem Tag geschlossen sind. Es gibt allerdings Ausnahmen.

Allerheiligen: Einkaufen trotz Feiertag

Dieses Jahr fällt Allerheiligen (1. November) auf einen Dienstag. Das heißt, es gibt zwar kein verlängertes Wochenende, wie im letzten Jahr, doch ist das für einige Schülerinnen, Schüler und Lehrer sogar besser. Mit einem Brückentag haben sie sogar vier Tage frei und können ausreichend Halloween (31. Oktober) feiern.

Arbeitnehmer können das auch, indem sie sich den Montag, den 31.10., frei nehmen und dann automatisch vier freie Tage am Stück frei haben.

Allerheiligen: Planung ist sinnvoll

Wer den Einkauf vergessen hat, kann am Dienstag auf Alternativen zurückzugreifen. Denn auch in den Bundesländern, in denen Allerheiligen ein gesetzlicher Feiertag ist, haben einige Geschäfte geöffnet.

Diese Geschäfte haben an Allerheiligen geöffnet

Die genauen Regelungen stehen im jeweiligen Feiertagsgesetz: Supermärkte und Discounter müssen geschlossen bleiben, genauso die meisten anderen Geschäfte. Allerdings gibt es im jedem Bundesland einige Ausnahmen. Läden, die gewisse Produkte verkaufen, dürfen auch an Allerheiligen ihre Türen in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Co. öffnen. Dazu gehören Produkte für den Reisebedarf, Tabak, Blumen und Zeitschriften oder Zeitungen. Welche Läden in den betroffenen Bundesländern geöffnet sind:

Baden-Württemberg: Öffnen dürfen Bäckereien für maximal drei Stunden, Blumenläden für maximal sechs Stunden. Auch Tankstellen sind in den meisten Fällen offen. Sie dürfen allerdings nur "Reisebedarf, Betriebsstoffe und Ersatzteile" verkaufen. Auch Geschäfte an Flughäfen und Bahnhöfen dürfen unter Auflagen öffnen.

, Blumengeschäfte, Hofläden und Zeitungskioske für maximal fünf Stunden öffnen. Einkaufen kann man hier ebenfalls an Tankstellen und oder großen Bahnhöfen. Rheinland-Pfalz: Das Gleiche gilt für Rheinland-Pfalz. Hier dürfen Tankstellen an Allerheiligen Treibstoff, Ersatzteile und Reisebedarf verkaufen. Waren des täglichen Bedarfs dürfen an Flughäfen und großen Bahnhöfen verkauft werden. Öffnen dürfen zudem Hofläden , Blumenläden, Bäckereien und Verkaufsstellen von Zeitungen.

Jedoch sollte man beachten: Es ist bestimmten Läden zwar erlaubt an Allerheiligen zu öffnen, allerdings ist das keine Pflicht. Viele kleine Einzelhändler können sich also auch dagegen entscheiden, weil sich der Aufwand für sie nicht lohnt. (fmg)

