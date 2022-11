Attendorn: Kind durfte Haus jahrelang nicht verlassen

In einem Haus im Grafweg in Attendorn soll das Mädchen sieben Jahre lang festgehalten worden sein.

Ein achtjähriges Mädchen soll in Attendorn jahrelang im Haus der Großelternfestgehalten worden sein. Das bestätigte Siegens Oberstaatsanwalt Patrick Baron von Grotthuss auf Anfrage dieser Redaktion. „Das Kind durfte das Haus nicht verlassen. Viel von der Außenwelt hat es nicht mitbekommen. Auch die Mutter hat das Haus so gut wie nie verlassen“, so der Oberstaatsanwalt. Auch die Großeltern hätten bei diesem „Versteckspiel“ mitgemacht.

Es ist ein unfassbares Geschehen. Kaum nachvollziehbar ist, dass niemand etwas von dem eingesperrten Mädchen in Attendorn mitbekommen hat. Dies meint auch Patrick Baron Von Grotthuss: „Normalerweise funktioniert auf dem Land die soziale Kontrolle. Hier hat das aber wohl nicht geklappt. Es hat niemand mitbekommen.“

Falsche Angaben

Den Behörden gegenüber soll die Mutter im Jahr 2015 angegeben haben, dass sie mit ihrer kleinen Tochter nach Italien verzogen sei. „Sie hatte mitgeteilt, dass sie mit ihrem Kind in Italien lebt. Es hat dann Hinweise aus dem Familienkreis beim Jugendamt des Kreises Olpe gegeben, dass das entgegen der offiziellen Meldungen nicht stimmt. „Die Polizei in Italien hat dies überprüft“, so der Oberstaatsanwalt.

Im September habe die italienische Polizei dann mitgeteilt, dass Mutter und Tochter nicht in Italien gemeldet sind: „Dann lief die Maschinerie“, sagt Baron Von Grotthuss. Am 23. September erschienen Polizei und Jugendamt zur Durchsuchung des Wohnhauses in Attendorn. „Sie trafen die Großeltern, die Mutter und das Kind an. Das Mädchen kam den Polizeibeamten auf der Treppe entgegen“, berichtet der Oberstaatsanwalt.

Die Ermittlungen hätten ergeben, dass das Mädchen nicht eingesperrt worden sei: „Es gibt keine Hinweise auf Misshandlungen oder Vernachlässigungen. Es gibt keine Hinweise auf Schläge oder Essensentziehung.“ Im gleichen Atemzug ergänzt Von Grotthus: „Es ist natürlich schon eine Form der Misshandlung, wenn man das Kind sich nicht entwickeln lässt. Dass eine solche Isolation für die geistige Entwicklung nicht förderlich gewesen ist, kann man sich denken.“

Das Mädchen habe auf ihn einen den Umständen entsprechend recht normalen Eindruck gemacht, so der Oberstaatsanwalt. Nach der Untersuchung in der Kinderklinik in Siegen wurde es in einer Pflegefamilie außerhalb des Kreises Olpe untergebracht. Das Gericht hat zudem eine Ergänzungspflege für das achtjährige Mädchen veranlasst.

Motiv noch völlig offen

Bei der Frage nach dem Motiv tappen die Ermittler derzeit noch völlig im Dunkeln. „Es ist schon irrsinnig, so etwas zu machen. Da stellt sich die Frage: Warum?,“ so Von Grotthuss. Die Mutter und die Großeltern schweigen zu den Vorwürfen. Verhaftet wurden sie nicht, sie bleiben auf freiem Fuß. „Es gibt keinen Haftgrund. Die laufen uns ja nicht weg“, sagt der Oberstaatsanwalt.

Aktuell würden noch umfangreiche Vernehmungen laufen. Es sind noch viele Fragen offen. „Ohne ärztliche und psychologische Sachverständige kommen wir nicht weiter. Diese sind auch schon eingeschaltet“, so Von Grotthuss. Dabei werde nicht nur das Mädchen untersucht: „Auch bei den Beschuldigten wird es eine Begutachtung geben.“ Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Mutter und die Großeltern wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen und Freiheitsberaubung.

Martinimarkt in Attendorn

Auf dem Martinimarkt in Attendorn war das Kind, das über Jahre eingesperrt gewesen sein sollte, am Samstag noch kein Thema. Viele hatten von der Geschichte noch nichts gehört. Auch eine Anwohnerin war völlig erstaunt. „Man kennt zwar seine Nachbarn, die immer schon hier gewohnt haben. Aber bei Zugezogenen weiß man auch nicht immer, wer das ist.“ Sie und ihre Freundinnen sind erschüttert. „Sie wollte sicher dem Vater das Kind vorenthalten“, mutmaßen sie. Eine dritte Frau, die dazu kommt, hat es gerade in den Medien gehört. „Da denkt man, so etwas kann hier auf dem Lande nicht passieren und wird eines Besseren belehrt.“

Marie B. ist mit der Familie unterwegs auf dem Martinimarkt. Ihr Sohn ist im gleichen Alter. Auch sie hat noch nichts von der Geschichte gehört. „Das kann man sich gar nicht vorstellen. Da fragt man sich auch, warum das niemanden aufgefallen ist, auch den Ämtern nicht. Das Kind hätte doch in die Schule gemusst und da kann man doch nicht einfach sagen, das Kind ist nicht hier, sondern in Italien. Man muss sich doch ummelden und das Kind auch.“

„Das macht einen sehr betroffen und bestürzt, dass so etwas passieren kann in einer Kleinstadt wie Attendorn“, sagt Bürgermeister Christian Pospischil. Es sei schlimm für das Mädchen, dass es jahrelang keine Entfaltungsmöglichkeiten gehabt habe. Zwar seien Jugendamt des Kreises Olpe und Polizei die zuständigen Behörden, doch wolle auch die Stadt Attendorn noch tätig werden: „Wir werden uns das sicherlich noch einmal anschauen, wie der Hergang war. Aber, wer böswillig handelt, dem ist nicht beizukommen.“

