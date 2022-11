Dutzende Verletzte bei Brand in New Yorker Mietshaus

So., 06.11.2022, 13.23 Uhr

Bei einem Brand in einem Mietshaus in New York sind mindestens 38 Menschen verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Feuer vermutlich durch den Lithium-Ionen-Akku eines Elektrofahrrads ausgelöst. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art.

