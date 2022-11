USA: Vier Tote vor der Universität in Idaho – mysteriöse Umstände

Der Campus der University of Idaho in Moscow

Ein mysteriöser Fall beschäftigt die Universität im US-Bundesstaat Idaho: Am Sonntag fanden Polizeibeamte vier tote Personen auf dem Campus der Universität von Idaho in der Stadt Moscow. Dabei waren die Beamten eigentlich mit dem Hinweis auf eine bewusstlose Person gerufen worden. Nun sind viele Fragen offen.

Wie die Polizei in einem Statement erklärt, habe sie die vier Toten kurz vor Mittag (Ortszeit) auf dem Uni-Campus in Moscow entdeckt. Alle vier seien Studierende der Universität gewesen, sagte der Präsident der Universität, Scott Green, gegenüber CNN: "Der Universität wurde über den Tod von vier Studierenden unterrichtet, die abseits des Campus gelebt haben und wahrscheinlich Opfer eines Mordes wurden", so Green.

Tatsächlich hat auch die Polizei inzwischen Ermittlungen wegen Mordes aufgenommen und ruft in diesem Zusammenhang Zeugen und Zeuginnen dazu auf, sich zu melden. Nähere Informationen zur Identität der Opfer oder zur Todesursache sind nicht bekannt.

USA: Uni sagt alle Vorlesungen und Seminare

Wie Green weiter erklärt, bemühe sich die Universität um eine gute Kooperation mit den Behörden und wolle das mutmaßliche Verbrechen schnell aufklären. Die Familien der Toten seien inzwischen benachrichtigt worden, so Green. "Die Universität wird die Studierenden und Familienmitglieder in dieser schweren Zeit unterstützen", sagte Green.

Die Uni-Leitung hatte am Wochenende alle Seminare und Vorlesungen am Montag abgesagt. Erst am Dienstag sollen die Lehrenden wieder unterrichten. Zunächst hatte die Universität ihren Studierenden in einem Tweet dazu geraten, sich wegen einer möglichen Gefahrenlage in Sicherheit zu bringen – gab allerdings nach Rücksprache mit der Polizei Entwarnung. (reba)

