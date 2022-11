O2: Mobilfunk-Kunden melden bundesweit Ausfälle

Berlin. Bundesweit melden Mobilfunk-Kunden vom Anbieter O2 am Donnerstag Ausfälle. Vor allem in Metropolregionen gibt es zurzeit Probleme.

Der Mobilfunkanbieter O2 kämpft offenbar gerade bundesweit mit Problemen: Wie Nutzerberichte auf der Webseite "allestörungen.de" am Donnerstag zeigen, gibt es massiv Ausfälle.

In vielen Regionen Deutschlands scheinen nicht nur der Mobilfunk, sondern auch die Internetversorgung betroffen. Vermehrt stammen die Problem-Meldungen aus Metropolregionen: Ausfälle gibt es beispielsweise vor allem in Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main und München. Auch ein Test unserer Redaktion ergab ab späten Nachmittag, dass keine Verbindung über das Mobilfunknetz hergestellt werden konnte.

Mobilfunkanbieter O2: Probleme im ganzen Bundesgebiet

Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt der Anbieter O2 "Einschränkungen bei der mobilen Telefonie". Grund sei eine Störung an einem sogenannten Voice-Server, der die Telefonate übermittelt.

"Ein Großteil der Telefonate kann über andere Server übermittelt werden", schreibt das Unternehmen. Es werde bereits mit Hochdruck daran gearbeitet, dass Problem zu lösen. "Wir bedauern die Unannehmlichkeiten und bitten um etwas Geduld." Einen Zeitpunkt, wann genau mit einer Lösung der aktuellen Störung zu rechnen sei, liefert das Unternehmen nicht.

O2 gehört zum Unternehmen Telefónica und ist in Deutschland seine größte Marke. Zum Konzern gehören außerdem die Marken der E-Plus-Gruppe und Tochterfirmen wie zum Beispiel Fonic.

Störung im Netz: Kunden haben Anspruch auf Entschädigung

Zu Störungen bei den großen deutschen Mobilfunkanbietern kommt es immer wieder. Meist sind die Ausfälle nach ein paar Stunden wieder behoben. Wenn es länger dauert, hat der Kunde aber gegebenenfalls Anspruch auf eine Enschädigung.

So heißt es auf der Webseite der Bundesnetzagentur: "Verbraucherinnen und Verbraucher können eine gesetzliche Ausfall-Entschädigung von ihrem Anbieter verlangen, wenn der Anbieter die Störung nicht innerhalb von zwei Kalendertagen nach Eingang der Störungsmeldung beseitigen kann." (les)

