Boris Becker: Auf dieser Trauminsel verbrachte er Silvester

Im Hintergrund rauscht das Meer. Boris Becker ist auf die bestmögliche Art ins neue Jahr reingekommen: auf der Trauminsel São Tomé e Principe. Unter Palmen nimmt die Resozialisierung des 55-Jährigen ihren Lauf. Erst Mitte Dezember war er vorzeitig aus dem Gefängnis in Großbritannien entlassen worden.

"Danke, danke, danke! 2022 ist jetzt vorbei. Lasst es uns hinter uns lassen", so lässt die Tennislegende ihre Silvestergrüße auf einem Video auf Instagram ausklingen. Warum hat es ihn ausgerechnet nach São Tomé e Principe verschlagen? Ist die Insel sein neuer Sehnsuchtsort?

Heller Sand, von Palmen gesäumte Ufer, das glasklare und warme Wasser des Südatlantik, idyllische Strände – Overtourism ist auf der afrikanischen Insel ein Fremdwort. Hier, in eine der vielen einsamen Buchten, könnte man auch einen Robinson-Crusoe-Roman verfilmen oder eine "Bounty"-Werbung drehen.

Beckers Trauminsel: Seine Freundin stammt aus São Tomé e Principe

Wer den Schnittpunkt zwischen Äquator und Nullmeridian zieht, zwischen der nördlichen und südlichen Breiten-, zwischen der östlichen und westlichen Längengrade, kommt auf São Tomé e Principe. Hier ist es das ganze Jahr über heiß und feucht. Becker ist auf dem Video denn auch oberkörperfrei zu sehen. Am bewölkten Himmel erkennt man, dass allerdings gerade Regenzeit ist. Nicht klar ist, ob Becker auf der Hauptinsel oder im kleinen benachbarten Principe ist.

Im gewissen Sinne ist Boris Beckers Resozialsierung fürs Erste untrennbar mit den zwei kleinen Insel im Golf von Guinea verbunden, rund 200 Kilometer vor der westafrikanischen Küste. Denn seine Lebensgefährtin Lilian de Carvalho Monteiro stammt von São Tomé e Principe. Ihr Vater war mal Verteidigungsminister des Inselstaates; 2014 wäre er beinahe Präsident geworden.

Beckers Gläubiger können aus dem Urlaubsdomizil nicht sofort entnehmen, dass der Tennisstar wieder zu Geld gekommen ist und von einem Luxusressort grüßt. Er dürfte zu Gast bei der Familie seiner Freundin sein.

Es gibt wahrscheinlich wenige Orte auf der Welt, wo Becker weitgehend von deutschen Fans verschont wird. Denn: São Tomé e Principe hat nur rund 200.000 Einwohner und ist eine ehemals portugiesische Kolonie. Das Auswärtige Amt unterhält keine Botschaft. Aber es gibt immerhin einen deutschen Honorarkonsul.

Beckers Trauminsel: Abseits der ausgetretenen Pfade Ruhe finden und Kraft tanken

Es ist der letzte Tag 2022, "und ich wollte ein paar Worte meinen Liebsten und den Leuten sagen, die mich respektieren und zu mir gestanden haben in einem Jahr, das für mich das schwerste Jahr meines Lebens gewesen ist", sagte der 55-Jährige in dem Video, das er am Samstag auf Instagram hochlud. "Jetzt ist es vorbei und ich glaube, ich bin stärker herausgegangen. Ich glaube, meine mentale Gesundheit ist besser als zuvor, aber ohne die Hilfe und Unterstützung von so vielen Menschen hätte ich es niemals geschafft."

Was kann Becker auf der Insel machen? Eigentlich nur drei Dinge: chillen, chillen und noch einmal chillen. Es gibt nicht viele Hotels, aber ein, zwei Luxusressorts der Extraklasse, die wirklich ein Geheimtipp sind. Auf Banana Beach auf der kleinen Insel Principe ist mal ein "Bacardi"-Werbespot gedreht worden. Noch Fragen zur Idylle?

Beckers Trauminsel: Strände, bunte Papageien und Weltklasse-Schokolade

Beckers Freundin, die Mitte 30 sein soll, stammt zwar von São Tomé e Principe, ist aber in Italien und Großbritannien aufgewachsen. Man kann allerdings davon ausgehen, dass die Risikoanalystin in London, Studienabschluss unter anderem in African Studies, auf den Inseln noch Verwandte hat.

Nach den acht Monaten im Knast, den hektischen Wochen nach der Haftentlassung und einem spektakulären Talk-Show-Auftritt war Becker reif für die Insel. São Tomé ist für ihn die ideale Zuflucht, um zur Ruhe zu kommen. Abseits der ausgetretenen Pfade kann er sich Gedanken über seine Zukunft machen, ohne jede halbe Stunde nach Paparazzi Ausschau zu halten oder Autogramme geben zu müssen. Die Einheimischen sind überaus freundlich und vor allem unaufdringlich. Die Medien vor Ort haben vom Promi noch gar keine Notiz genommen.

Reich ist die Insel an Papageien – und an Kakao. Und der gilt unter Feinschmeckern als Weltklasse. Die Portugiesen haben hier Plantagen mit der Pflanze aus Südamerika anlegen lassen. Erst seit Juli 1975 ist São Tomé e Principe ein unabhängiger Staat. Es gibt keine Direktflüge aus Deutschland. Meist fliegt man über Portugal oder Ghana hierher.

Beckers Trauminsel: Kritik an Bobbele in Saus und Braus

Über 17.000 Follower haben Beckers Video geteilt. Die Resonanz war überwiegen positiv. Auffällig ist: Lob überwiegend auf Englisch, Kritik und Neid auf Deutsch. Mehr als in jedem Land scheiden sich in Deutschland die Geister, wenn es um den gefallenen Tennis-Helden geht.

Es gibt im Netz indes vereinzelt kritische Stimmen. "Bobbele weiter in Saus und Braus", schreibt ein User, "irgendwie läuft was verkehrt im System das er sich noch so selbstdarstellend zeigen kann". Ein anderer erinnert, dass er Menschen um ihr Geld gebracht habe. "Wenn man sich die Haftgründe vor Augen führt und ihn jetzt planschend im Urlaub sieht, dann ist es nicht verwunderlich, dass man ihm nicht traut", postet noch ein anderer. Becker wird es verkraften.

