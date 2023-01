Boris Becker gibt TV-Comeback: Hier wird er im Januar zu sehen sein

Berlin Boris Becker wird in wenigen Tagen schon wieder im deutschen TV zu sehen sein. Die Tennislegende kehrt in vertraute Gefilde zurück.

Boris Becker hat seinen alten Job wieder. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll die Tennislegende im Expertenteam des Senders Eurosport die Australian Open kommentieren. Damit wäre Becker schon ab dem 16. Januar wieder im TV zu sehen.

Wie das Nachrichtenportal "t-online.de" schreibt, werde Becker zusammen mit Matthias Stach täglich die Sendung "Matchball Becker" präsentieren und bei Top-Spielen als Co-Kommentator auftreten. Nach Australien wird Becker dafür nicht reisen, sondern von einem Studio in München aus arbeiten.

Becker hat schwerstes Jahr seines Lebens hinter sich

Zuletzt hatte sich Becker von einem Traumstrand mit einem Silvestergruß an seine Fans und Follower gewandt: "Es ist der letzte Tag im Jahr und ich wollte ein paar Worte meinen Liebsten und den Leuten sagen, die mich respektieren und zu mir gestanden haben in einem Jahr, das für mich das schwerste Jahr meines Lebens gewesen ist", sagte der 55-Jährige in dem Video, das er am Samstag auf Instagram veröffentlicht hatte.

"Jetzt ist es vorbei und ich glaube, ich bin stärker herausgegangen. Ich glaube, meine mentale Gesundheit ist besser als zuvor, aber ohne die Hilfe und Unterstützung von so vielen Menschen hätte ich es niemals geschafft." Lesen Sie auch: Baut sich Boris Becker ein neues Leben in Dubai auf?

Alltag nach 231 Tagen Gefängnis

Damit ist Becker gut einen Monat nach seiner Haftentlassung wieder im Alltag angekommen – und in vertrauten Gefilden. Sein Einsatz als Tennis-Experte bei Eurosport begann bereits vor dem Haftantritt im Jahr 2017. Zuletzt hatte Becker die Australian Open im Jahr 2022 als Co-Kommentator begleitet.

Während seiner Zeit im Gefängnis war Mischa Zverev für Becker eingesprungen, der Bruder des deutschen Tennis-Stars Alexander Zverev. Becker war Ende 2022 aus der britischen Haft entlassen und nach Deutschland abgeschoben worden. 231 Tage lang hatte der 55-Jährige hinter Gittern gesessen. Die Australian Open finden vom 16. bis 29. Januar statt. (pcl)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de