Prinz Harry macht seiner Familie ein Gesprächsangebot

Prinz Harry geht in einem TV-Interview einen Schritt auf seine Familie zu. "Die Tür ist immer offen", sagte er mit Blick auf Gespräche.

Harry und Meghan legen nach: Eine Woche nach der Veröffentlichung der ersten drei Episoden ihrer Netflix-Dokumentation werden die nächsten drei Folgen ausgestrahlt. Meghan klagt in der Dokumentation an, sie sei "den Wölfen zum Fraß vorgeworfen" worden.

Er will sich mit seiner Familie zusammensetzen und über alles reden: Vor dem offiziellen Erscheinen seiner Memoiren macht Prinz Harry seiner Familie ein Gesprächsangebot. „Die Tür ist immer offen“, sagte Harry in einem ITV-Interview, das der britische Sender am Sonntagabend ausstrahlte. Er hoffe, dass seine Familie dazu bereit sei.

Ob das passieren wird, ist nach den aufsehenerregenden Enthüllungen, die in den vergangenen Tagen bereits aus Harrys Autobiografie „Spare“ („Reserve“) durchgesickert sind, fraglich. Besonders heftig teilt der 38-Jährige Berichten zufolge gegen seinen älteren Bruder William (40) aus. Mehrfach soll der ihn körperlich angegangen sein.

„Ich habe diesen roten Nebel bei ihm gesehen“, schilderte Harry gegenüber ITV einen offenbar aufbrausenden William - eine Darstellung, die in scharfem Kontrast zum öffentlichen Auftreten des Thronfolgers steht. „Harry zeichnet das Bild eines jähzornigen künftigen Königs, der die Kontrolle verlieren kann“, konstatiert der „Guardian“. Der „Daily Telegraph“ mutmaßt, es sei offenbar Harrys Absicht, „William zu zerstören“.

Prinz Harry im Interview: Ball liege im Spielfeld des Palastes

Schon in seinem berühmten Interview mit Talkshow-Diva Oprah Winfrey sagte Harry, er und sein Bruder befänden sich auf „unterschiedlichen Wegen“; William sei „gefangen“ im königlichen System.

Obwohl er auch an den anderen Mitgliedern des Königshauses kaum ein gutes Haar lässt, sagte Harry dem Moderator Tom Bradby nun, er glaube immer noch an die Monarchie, auch wenn er nicht wisse, ob er in ihrer Zukunft eine Rolle spielen werde. Gleichzeitig betonte er, dass er sich eine „Aussöhnung“ mit seiner Familie wünsche. Dafür müssten allerdings zuvor die Verantwortlichkeiten geklärt werden.

Harry hat sich nach dem Tod seiner Mutter Diana 1997 schuldig gefühlt, weil er keine Emotionen zeigen konnte. In dem Interview beschrieb der Prinz, wie William und er sich nach Dianas Tod bei der Begegnung mit trauernden Menschen vor dem Kensington-Palast gefühlt haben. „Da waren 50.000 Blumensträuße für unsere Mutter, und da waren wir, und haben die Hände von Leuten geschüttelt und gelächelt“, sagte der Prinz.

Diana, Ex-Frau von König Charles (74), war in der Nacht zum 31. August 1997 mit 36 Jahren in Paris bei einem Autounfall gestorben.

„Jeder hat gedacht und gefühlt, dass er unsere Mutter kennt, und die beiden Menschen, die ihr am nächsten waren, die sie am meisten geliebt hat, konnten in dem Moment keine Gefühle zeigen.“ Er habe ein einziges Mal geweint - bei Dianas Beerdigung.

Auf die Frage, ob er an der Krönung seines Vaters im Mai teilnehmen wolle, antwortete der 38-Jährige ausweichend: „Bis dahin kann viel passieren.“ In dem Interview offenbarte Harry, er wünsche sich William und seinen Vater „zurück“. Der Ball liege nun aber im Spielfeld des Palastes.

In Deutschland wird Harrys Gespräch mit dem britischen Sender am Montag (9. Januar) um 17 Uhr bei RTL im Rahmen der Sendung „Exclusiv Spezial: Harry - Das Interview“ gezeigt.

