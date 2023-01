Tatjana Patitz tot: Legendäres deutsches Supermodel stirbt mit 56 Jahren

Berlin Sie gehörte zu den Big Five der Supermodels: Laufsteg-Legende Tatjana Patitz ist tot. Sie starb am Mittwoch, teilte ihre Agentur mit.

Eines der ersten deutschen Supermodels ist tot: Tatjana Patitz. Sie sei am Mittwoch im Alter von 56 Jahren im US-Bundesstaat Kalifornien gestorben, teilte ihre Model-Agentur in New York der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit. Zur Todesursache gab es zunächst keine Angaben.

Patitz kam in den 1990er-Jahren zu Weltruhm. Sie gehört mit Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington und Linda Evangelista zu den Big Five der Laufsteg-Legenden.

Ikonen der Popkultur verhalfen ihrer Karriere zum Durchbruch

Die am 25. März 1966 in Hamburg geborene Tochter einer Estländerin und eines Deutschen zog früh nach Schweden. Dort nahm sie im Alter von 17 Jahren an einem Modelwettbewerb in Stockholm teil und belegte den dritten Platz. Nach Startschwierigkeiten entdeckte die Fotografen-Legende Peter Lindbergh Patzitz' Potenzial und schoss 1988 und 1990 zwei besonders berühmte Aufnahmen mit ihr.

Letztere zierte im Januar des selben Jahres das Cover der britischen "Vogue". Pop-Superstar George Michael sah Patitz dort und castete sie für das Musikvideo zum Song "Freedom! '90". Mit dem Aufritt feierte Patzitz ihren endgültigen Durchbruch.

"Tatjana war immer das europäische Symbol von schick – wie Romy Schneider-trifft-Monica Vitti", wurde "Vogue"-Chefin Anna Wintour am Mittwoch in einem Artikel des Magazins zitiert. "Sie war viel weniger sichtbar als ihre Kolleginnen – mysteriöser, erwachsener, unnahbarer – und das hatte seine eigene Anziehungskraft." (pcl/mit dpa)

