Volleyballer ziehen durch

Das Mannschaftsfoto ist Programm und ein Stück bewusstes Understatement. Da steht die Truppe in Jeans und hellen Hemden um einen grünen Trecker, am Steuer Mannschaftskapitän Torben Paetzold. Die Botschaft ist klar: Ein kleiner Dorfverein wie Grün-Weiß Vallstedt schickt sich an, die Regionalliga zu...