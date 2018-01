Diebe stehlen Werkzeug einer Estrichfirma in Hohenhameln

Peine Durch ein Fenster drangen nach Polizeiangaben Unbekannte am Freitag oder Samstag in das Firmengebäude einer Estrichfirma in der Ziegeleistraße in Hohenhameln ein. Sie entwenden unter anderem ein Brecheisen, eine Leiter und einen Stemmhammer. Die Schadenshöhe wird auf 2000 Euro geschätzt.