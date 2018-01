Angeklagter zeichnet Party-Ort

Im Prozess um den Mord an einer 40-jährigen Prostituierten am 4. November 2016 auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 494 bei Hofschwicheldt im Landkreis Peine bleibt der 30 Jahre alte Angeklagte aus Salzgitter vor dem Landgericht Hildesheim bei seiner Version des Tatabends. Er will an jenem...