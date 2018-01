Zwei Fahrer unter Drogeneinfluss

Peine Eine Streife hat nach Polizeiangaben am Sonntag um 17.40 Uhr in der Duttenstedter Straße in Peine einen 25-jährigen Autofahrer aus Berlin kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, so Sprecherin Stephanie Schmidt.

Einen weiteren Fahrer kontrollierten die Beamten um 21.05 Uhr auf der Hildesheimer Straße in Peine. Der 22-jährige Peiner stand ebenfalls unter Drogeneinfluss, berichtet die Polizeisprecherin. Beiden Fahrern seien Blutproben entnommen worden. Strafverfahren seien eingeleitet worden.