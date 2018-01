Peine Unbekannte sind in der Nacht zu Samstag in ein Geschäft in der Straße Am Markt eingestiegen. Gegen 3.36 Uhr warfen sie mit einem Gullydeckel die Schaufensterscheibe ein. Sie stahlen laut Polizei Ware in unbekannter Zahl und Schadenshöhe.

