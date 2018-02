Peter Schroer feiert seinen 75. Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch! Dr. Peter Schroer wird an diesem Freitag 75 Jahre alt. Der promovierte Jurist und vieljährige Sozialdemokrat war von 1988 bis 2000 als Oberkreisdirektor Chef der Peiner Landkreisverwaltung. Am 9. Februar 1943 in Sulingen geboren, legte er 1962...