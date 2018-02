Drei Bands in der „Garage“

Peine Drei Bands treten am Samstag, 10. Februar, in der Peiner Musikkneipe „Garage“ im Pulverturmwall 68 zum „Kneipen Pogo“ an. Lokalmatador ist die aus Broistedt stammende Oi-Punk-Band „EgOisten“. Mit am Start sind auch die Skanutz aus Salzgitter und die Wolfenbütteler von Inform. Anschließend gibt es...