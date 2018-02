Ein rosiger Sonntag in der Peiner City

Sonnenschein, 1200 Rosen zur Begrüßung und als Wink auf den nahenden Valentinstag, dazu charmante Rotpreise in den Geschäften – besser hätte der verkaufsoffene Sonntag in Peine nicht laufen können. Obendrein ein Kompliment von André Pause und Laura Henrici aus Braunschweig, dass die Peiner Kaufmannschaft sicher gern hört: „Peine ist echt entspannt und genau der richtige Ort, der überfüllten Innenstadt in Braunschweig am Tag des...