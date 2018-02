Zeugen gesucht bei Unfallflucht in Peine

Peine Bereits am Donnerstag kam es gegen 21 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Oppelner Straße in Peine. Nach Darstellung der Polizei fuhr ein Unbekannter beim Ausparken gegen einen abgestellten PKW und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Schadenshöhe liegt bei 1000 Euro. Hinweise an die Polizei Peine unter Tel: (05171) 9990.