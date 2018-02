Peine Zum Einbruchsversuch kam es laut Polizei am Samstag um 22:40 Uhr in ein Einfamilienhaus am Eibenweg in Stederdorf. Der Täter versuchte, ein rückwärtiges Fenster aufzuhebeln. Da dies nicht gelungen ist, schlug er die Scheibe ein, wodurch eine Nachbarin den Einbruchversuch bemerkte. Der Täter konnte aber flüchten. Hinweis an die Polizei Peine,Tel: (05171) 9990.

