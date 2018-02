Künstlerin zeigt Nähe und Distanz in Landschaftsbildern

Die Peiner Künstlerin Almut Deiters lädt am Samstag, 24. Februar, von 10 bis 13 Uhr zu ihrer Vernissage zum Thema „Nähe und Distanz“ in die Peiner Praxis-Räume von Marion Tacke und Astrid Edel, Querstraße 8-10, in Peine ein. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Almut Deiters zeigt künstlerische Werke zur Wechselbeziehung von „Nähe und Distanz“. Die Acryl- und Öl-Bilder, mal zart, mal kräftig angelegt, vermitteln Eindrücke in Landschaften (Weite) und spezielle Blüten-Akrobatik (Nähe), heißt es in einer Pressemitteilung. Die groß- und klein-formatigen Kunstwerke würden Spuren der sich ständig wechselnden Natur um uns Menschen und deren Interpretations-Spielräume zeigen. Die Künstlerin zeige Vielfalt, die Betrachtenden seien dazu aufgefordert, Sehnsüchten nachzuspüren. Almut Deiters nutze die Aufenthalte in der Natur, um kreative Motive zu finden, die sie expressionistisch auf die Leinwand bringe.