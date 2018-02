Das Katholische Familienzentrum St. Elisabeth hat am Freitag, 23. Februar, ab 15.30 Uhr Ruth Kläver zu Gast, die von ihrer Reise nach Rumänien berichtet. Kläver möchte den Kindern und Eltern der Einrichtung in gemütlicher Runde – untermalt von vielen Bildern – einen Eindruck in eine fremde Welt geben.

