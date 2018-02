Der Förderverein Abenteuerland lädt für Samstag, 3. März, 14 bis 16 Uhr, zum großen Indoor-Flohmarkt „Rund ums Kind“ in die Kindertagesstätte Abenteuerland in der Teichstraße 11 in Stederdorf ein. Dort gibt es Baby- und Kinderbekleidung sowie Spielzeug. Wer einen Stand aufstellen möchte, kann sich bis Freitag an die Kita wenden oder an: fv-abenteuerland@gmx.de.

