Neue Möbel und neue Technik für den Unterrichtsraum

Auch im laufenden Schuljahr bieten der Caritasverband Peine und die Kreisvolkshochschule (KVHS) Peine wieder einen Hauptschulabschlusskurs an, der in einem eigens dafür hergerichteten Unterrichtsraum in der Braunschweiger Straße 56 an vier Tagen in der Woche stattfindet. ...