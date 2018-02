10 Bands spielen bei Honky-Tonk

Peine Am kommenden Samstag, 3. März, geht es in Peine wieder rund in Sachen Livemusik: 10 Bands spielen beim Honky-Tonk in Peine. Die Vorverkaufs-Bändchen sind noch bis Samstag für 13 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen, der Tourist-Information und in allen teilnehmenden Lokalitäten erhältlich....