Per Mausklick ins digitale Bücherregal

Peine Die Kreisbüchereien des Landkreises Peine wechseln am Donnerstag, 1. März, zum niedersächsischen Onleihe-Verbund öffentlicher Bibliotheken in Niedersachsen (Nbib24) . Bereits seit Juli 2014 bieten die Kreisbüchereien die sogenannte Onleihe an, welche das Ausleihen...