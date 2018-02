Jägerschaft lädt zur Jahresversammlung ein

Peine Die Jägerschaft des Landkreises Peine (JS Peine) trifft sich am Freitag, 2. März, im Saal der Schützengilde zu Peine von 1597 in der Kantstraße 1 in Peine zur Jahreshauptversammlung. Wie die Jägerschaft mitteilt, geht es um 18 Uhr los, die Hegeschau startet bereits um 17 Uhr.