Unbekannte brechen in Geschäft in der Bahnhofstraße ein

Peine Bislang Unbekannte haben am Sonntag gegen 22.20 Uhr versucht, in ein Geschäft in der Bahnhofstraße in Peine einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, zerstörten die die Einbrecher die Eingangstür und gelangten dadurch in das Geschäft. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde nichts gestohlen. Es...