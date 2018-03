Stromausfall – Retter üben Katastrophenfall

„Black Out – Stromausfall im Landkreis Peine“ – dieses Szenario haben jetzt die Mitglieder des Katastrophenschutzstabes des Landkreises Peine trainiert. Für die ganztägige Übung in den Räumen der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) an der Werner-Nordmeyer-Straße in Peine hatte das...