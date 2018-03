Stadt Peine lässt den Verkehr zählen

Peine Um die Verkehrsentwicklung in der Stadt Peine aktuell beurteilen zu können, wird eine Zählung des Straßenverkehrs an mehreren Knotenpunkten in Peine und Vöhrum vorgenommen. Das teilt die Verwaltung mit. Die Zählung findet am Dienstag, 13. März, statt. Die Verkehrsströme werden über Kameras aus der Vogelperspektive erfasst. Die gewählte Methode dient ausschließlich der Zählung der Kraftfahrzeuge, Motorradfahrer und Radfahrer sowie zur Klassifizierung in die Kfz-Arten (PKW, Busse, LKW etc.). Weitere personenbezogene Daten werden dabei nicht erfasst, betont die Verwaltung.

