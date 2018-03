Unfall: Zwei Autos stoßen auf B444 zusammen

Peine Auf der B444 in Höhe der Auffahrt zur B65 kam es zu einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag. Ein 20-jähriger Autofahrer aus Peine war auf der B65 unterwegs und wollte nach links auf die B444 in Richtung Klein Ilsede abbiegen. Dabei übersah er das Auto eines 35-jährigen Peiners, der die B44 aus...