Metal-Musik am Samstag in Peine

Peine . Zum „Metal Meeting“ mit drei Bands aus der Region lädt das Unabhängige Jugendzentrum (UJZ) in Peine, Beneckestraße 9, am Samstag, 17. März, ein. Auftreten werden „Means to Collapse“ (Braunschweig), „Arrestor Hook Down“ (Salzgitter) und „Track Down Tracy“ (Wolfenbüttel). Beginn ist um 20 Uhr. ...