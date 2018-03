Kater Domino ist sehr verschmust

Das „Fundtier der Woche“ ist Kater Domino. Er wurde am 31. Januar auf der Gerhard-Lukas-Straße in Ilsede angefahren. Domino, so haben die Mitarbeiter des Tierheims Peine den Kater genannt, hat den Unfall überlebt und musste nach der tierärztlichen Erstversorgung einige Wochen in der Katzenquarantäne verbringen. Mittlerweile hat er sich so gut erholt, dass er vermittelt werden kann. Domino ist ein sehr verschmuster Kater, etwa zwei bis drei Jahre alt und versteht sich auch mit Artgenossen seines Alters sehr gut. Er ist sehr aufgeschlossen, spielt und tobt gerne. Auch möchte Domino in seinem neuen Zuhause später wieder Freigang genießen.

Wenn Sie Domino und die anderen Katzen einmal kennenlernen möchten, kommen Sie einfach zu den Öffnungszeiten ins Peiner Tierheim.

Interessenten melden sich im Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee: (0 51 71) 5 25 58; Internet: www.tierheim-peine.de. Besuchszeiten: Montag, Dienstag und Freitag 15 bis 17 Uhr; Samstag und Sonntag 11 bis 13 Uhr. Mittwoch, Donnerstag und an Feiertagen geschlossen.