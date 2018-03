Peine Autoknacker haben in der Zeit zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 6.25 Uhr, die Seitenscheibe eines in der Röerstraße in Peine abgestellten Fahrzeugs aufgebrochen. Sie stahlen zwei Baumaschinen. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest, teilt die Polizei mit.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder