Rassismus ist an der Tagesordnung

Anfeindungen, Pöbeleien und Ausgrenzung: Rassismus hat viele Gesichter. In den Internationalen Wochen gegen Rassismus gingen Menschen in der Peiner Fußgängerzone auf die Straße. Der Zivilcourage eine Stimme geben – das war Tenor der Veranstaltung. Organisiert wurde die Veranstaltung von den Moschee-Gemeinden Takva, Eyüp Sultan und El Haida, sowie von mehreren Kirchenverbänden.

„Alltagsrassimus begegnet uns häufig“, sagt Mehmed Akyalcin von der Gemeinde Takva. Er fordert die Gesellschaft dazu auf, Zivicourage zu zeigen. „Es ist beschämend, wie viele Menschen wegschauen, wenn Rassismus stattfindet. Und das in der Öffentlichkeit“ Er hofft darauf, dass mehr Bürger als bis dato den Mut aufbringen gegen rassistischen Äußerungen und Handlungen einzuschreiten. Mit Blick auf die Veranstaltung in die Fußgängerzone betont er, dass zwar nicht allzu viele den Weg bei schlechtem Wetter zur Kundgebung gefunden hatten. „Dennoch werden genau diese Menschen gebraucht. Wir dürfen nicht müde werden, gegen Fremdenfeindlichkeit anzugehen.“

„Es ist beschämend, wie viele Menschen wegschauen, wenn Rassismus stattfindet.“ Mehmed Akyalcin, von der Takva-Gemeinde über mangelnde Zivilcourage

Lausstarke Beschimpfungen erlebte Kübra Tatli aus Peine. Sie ist in Deutschland geboren und hat türkische Eltern. „Meistens werde ich in Hannover auf dem Weg zur Universität angepöbelt“, erzählt sie. In Peine habe sie solche Vorfälle noch nicht erlebt. „Deutschland ist mein Heimatland, die Türkei mein Herkunftsland“, sagt die 23-Jährige. Ihr Vater, Adem Tatli ist Vorsitzender der Takva-Gemeinde. Er berichtet von einem Vorfall am Peiner Bahnhof. Seine andere Tochter sei von Männern beschimpft worden. „Sie haben ihre Hunde auf meine Tochter gehetzt“, so Tatli. Das Thema „Rassismus“ werde in der Öffentlichkeit noch immer totgeschwiegen.

Ein gegenseitiges Verständnis der Menschen füreinander, unabhängig von der religiösen Ausrichtung war zentrales Anliegen von Volker Menke, Superintendent des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises. In Peine seien sehenswerte Zeichen der Toleranz vorhanden, wie etwa das „Fest der Kulturen“. Die Veranstaltung in der Fußgängerzone sei eine wichte Erinnerung daran, dass die „Menschenwürde nicht mit Füßen getreten werden darf.“

Rassistische Äußerungen begegneten der fünfzehnjährigen Meltem schon häufig im Internet. „Ich diskutiere in Foren über politische Themen“, sagt sie. Für ihre Äußerung, dass Kurden keine Terroristen seien, die kurdische Untergrundorganisation PKK hingegen schon, erntete sie Hassreden.

Den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, unabhängig von seiner Nationalität, dafür plädiert Faik Koc, Vorsitzender der Moschee-Gemeinde Eyüp Sultan. Er hofft, dass die Kundgebung in Peine dazu beitragen werde, dass die Menschen friedvoller miteinander umgehen. Ob Menschen mit rassistischem Gedankengut zum umdenken bereit sind, bezweifelt er jedoch.

„Menschen werden beschimpft und bespuckt- und das in der Öffentlichkeit“, sagt Akyalcin. Gemeinsam hätten sich die drei Moschee-Gemeinden zum Ziel gesetzt, ein Zeichen gegen die Fremdenfeindlichkeit zu setzen. „Dafür müssen wir, wie heute, auf die Straße gehen und unsere Meinung kund tun“, so das Vorstandsmitglied.