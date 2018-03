Mehr als 50 Unfälle – Rettungskräfte sind im Dauereinsatz

Aufgrund des Wintereinbruchs und der daraus resultierenden Straßenglätte kam es im Peiner Stadtgebiet und im gesamten Landkreis Peine am Wochenende zu diversen Verkehrsunfällen. Glücklicherweise seien die meisten glimpflich verlaufen, berichtet die Polizei. Von Freitag, 12 Uhr, bis Samstag, 10.30 Uhr, haben die Beamten insgesamt 35 Verkehrsunfälle registriert und aufgenommen, weitere 19 am Samstag im Lauf des Tages bis Mitternacht. „Durch starke Schneeverwehungen waren mehrere Straßen insbesondere in den Bereichen Vechelde und Broistedt nicht mehr befahrbar“, berichtet eine Sprecherin der Peiner Polizei. Auf den Straßen im gesamten Landkreis hatten sich durch festgefahrene Schneeverwehungen zum Teil großflächige Eisschichten gebildet.

Viele Fahrzeugführer kamen aufgrund der Straßenverhältnisse in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und landeten mit ihren Kraftfahrzeugen teils auf Feldern, in Straßengräben oder prallten gar gegen Bäume. Insgesamt sieben Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen und mussten vor Ort oder im Klinikum Peine ärztlich behandelt werden.

Zwischen Woltwiesche und Barbecke blieb am Sonntagvormittag ein Bus in einer zum Teil bis zu zwei Meter hohen Schneewehe stecken. Auf der B 1 war in Höhe des Abzweiges nach Liedingen am Samstag keine Durchfahrt mehr möglich, genauso auf der L 615 zwischen Alvesse und Üfingen.

Neben der Polizei befinden sich die Einsatzkräfte der Feuerwehren, des Rettungsdienstes, der Abschlepp- und Bergungsunternehmen sowie des Winterdienstes über Stunden hinweg im Dauereinsatz.

Die Verkehrsteilnehmer werden weiterhin gebeten, ihre Fahrweise den Witterungsverhältnissen anzupassen, die Geschwindigkeit deutlich zu reduzieren und auf ausreichenden Sicherheitsabstand zu achten. Weiterhin empfiehlt die Polizei, wenn nicht unbedingt notwendig, auf das Führen von Kraftfahrzeugen aufgrund der angespannten Straßenverhältnisse aus Sicherheitsgründen zu verzichten.