Börse rund ums Kind in der Mehrzweckhalle

Duttenstedt Eine Börse mit Kinderbekleidung und allem rund ums Kind findet am Samstag, 7. April, von 15 Uhr bis 17 Uhr in der Mehrzweckhalle in Duttenstedt statt. Es gibt auch Kaffee und Kuchen. Weitere Informationen geben Ute Asche, Tel: (0 51 71) 98 96 17 und Antje Dettmer, Tel: (0 51 71) 58 11 03.