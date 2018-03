Ein Blaulicht und der Schriftzug „Unfall“ leuchteauf einem Polizeiwagen auf der Köhlbrandbrücke in Hamburg. Bei einem Lastwagen-Unfall auf der Köhlbrandbrücke sicherte die Polizei den Unfallort. Foto: Malte Christians/dpa

Am 22.03.2018, um 14:35 Uhr, kam es auf dem Heideweg in Peine - Essinghausen in Höhe des dortigen Sportplatzes zu einem Verkehrsunfall. Eine 33- jährige PKW- Fahrerin aus Peine kam aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum