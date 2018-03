Festnahmen nach schwerem Raub auf Peiner Spielhalle

Peine Ein 40-jähriger Mann aus Quedlinburg und ein in Peine wohnender 36-jähriger Mann sind festgenommen worden, das teilt die Polizei Peine mit. Das Amtsgericht Hildesheim hat in beiden Fällen Haftbefehl erlassen. Dem 40-Jährigen wird vorgeworfen, am 10. November vergangenen Jahres gegen 6.30 Uhr eine Spielhalle am Autohof in Peine-Stederdorf überfallen zu haben. Wie die Polizei mitteilt, habe der Täter unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld gefordert. Er konnte unerkannt flüchten. Der 36-Jährige wurde als Mittäter ermittelt. Den Inhaftierten werden weitere Einbruchdiebstähle im Peiner Raum vorgeworfen.

