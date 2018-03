Vechelder Gottesdienst zur Konferzeit

Peine Der Gottesdienst zum Abschluss der Konferzeit findet am Sonntag, 25. März, ab 10 Uhr in der evangelischen Christuskirche in Vechelde statt. Im Anschluss an den Gottesdienst ist bei einem Kaffee Gelegenheit zum Klönen. Der Termin wurde vom 11. März auf den 25. März verschoben.