Fahrerflucht zwischen Vallstedt und Broistedt – Zeugen gesucht

Peine Zur Verkehrsunfallflucht kam es am Samstag gegen 15.40 Uhr auf der Landesstraße 475 zwischen Vallstedt und Broistedt. Der Geschädigte war nach eigenen Angaben mit seinem PKW in Richtung Broistedt unterwegs, als ihm im Kurvenbereich ein dunkelgrüner Kombi-PKW im Vorbeifahren streifte. Der Verursacher setzte laut Polizei seine Fahrt unbeirrt in Richtung Vallstedt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 1000 Euro zu kümmern. „Der Verursacher-PKW – ein grüner Kombi – muss bei dem Zusammenstoß auf der Fahrerseite nicht ganz unerheblich beschädigt worden sein, eventuell ist silberfarbener Lackaufrieb an der Fahrerseite zu finden“, berichtet die Polizei.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf einen beschädigten dunkelgrünen Kombi-PKW (Fahrerseite, Außenspiegel) geben können, melden sich bei der Polizei Peine, Tel: (05171) 9990, oder bei der Polizei Vechelde, Tel: (05302) 8043730.