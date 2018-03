Verkehrsunfall mit verletzten Personen in Essinghausen

Peine Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag um 14.35 Uhr auf dem Heideweg in Essinghausen in Höhe des Sportplatzes. Eine 33-jährige PKW-Fahrerin aus Peine kam der Polizei zufolge aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die Peinerin blieb bei dem Unfall unverletzt; ihre beiden Kinder im Alter von sechs und acht Jahren wurden aber leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder