A2 nach Unfall bei Peine noch immer nur einspurig befahrbar

Als Folge eines Unfalls auf der A2 zwischen Peine-Ost und Braunschweig Watenbüttel bleibt die Fahrbahn in Fahrtrichtung Berlin auch am Mittwoch nur einspurig befahrbar. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilt, ist die Fahrbahndecke so stark beschädigt worden, das Ausbesserungen nötig sind.

Wie lange die Behinderungen dauern werden, ist noch unklar. "Autofahrer sollten die Strecke zwischen Peine-Ost und Zweidorfer Holz möglichst meiden", sagte ein Polizeisprecher. In den Morgenstunden staute sich der Verkehr in dem Teilstück auf 2 Kilometer.

Fahrer war eine Stunde eingeklemmt

Bereits am Dienstag war die A2 zwischen Peine-Ost und Braunschweig Watenbüttel in Fahrtrichtung Osten gesperrt, nachdem drei LKW ineinander gekracht waren. Der Verkehr staute sich auf bis zu 15 Kilometer. Einer der Fahrer war eingeklemmt und konnte erst nach einer Stunde aus seinem Fahrzeug befreit werden.