Der Fahrer des Sattelschleppers war in seinem Führerhaus eingeklemmt. Foto: Thomas Freiberg/news38

Peine Am Dienstag krachten zwei LKW aufeinander. Ein Fahrer wurde schwer verletzt. Bis Mittwochabend musste die Fahrbahn erneuert werden.

A2: Nach LKW-Unfall am Dienstag sind alle Spuren wieder frei

Die Folgen des schweren LKW-Unfalls am Dienstag auf der A2 zwischen der Raststätte Zweidorfer Holz und Braunschweig-Watenbüttel sind behoben. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, sind auf der Strecke in Richtung Berlin wieder alle Spuren befahrbar.

Nach dem Zusammenstoß zweier LKW am Dienstag waren Betriebsstoffe ausgelaufen. Die Fahrbahndecke musste zunächst erneuert werden, bevor der Verkehr wieder auf allen Spuren rollen konnte. "Seit Mittwochabend ist alles erledigt", sagte ein Polizeisprecher.

Ein Fahrer scher verletzt

Am Dienstag ist gegen 16.50 Uhr ein Lastwagenfahrer (51) auf einen anderen LKW mit einem 53-jährigen Fahrer aufgefahren: Der 51-Jährige wurde eingeklemmt und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, der 53-Jährige wurde leicht verletzt.