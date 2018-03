Täter verletzt sich bei Einbruch und hinterlässt Spuren

Peine Die Polizei Peine meldet einen Einbruch in ein Tattoo-Studio in der Querstraße in Peine. Da sich der Einbrecher dabei verletzte, hinterließ er Spuren, die bei der Aufklärung der Tat helfen könnten. Der Tatzeitraum sei von Donnerstag, 18 Uhr, bis Freitag, 10.30 Uhr, so die Polizei Peine. Der Täter habe eine rückwärtige Fensterscheibe eingeschlagen, um in das Gebäude zu kommen. Beim Verlassen habe er sich offenbar an dem eingeschlagenen Fenster an der Hand verletzt. Zuvor habe er zwei Geldkassetten mit rund 160 Euro Bargeld sowie ein bereits älteres Apple iPad mitgenommen. Der Gesamtschaden liege bei rund 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine in Verbindung zu setzen, (0 51 71) 999-0.