Räuber fordert mit Messer in der Hand das Geld aus der Kasse

Mit einem Messer in der Hand forderte ein Mann am Samstag gegen 20.40 Uhr in einer Tankstelle an der Peiner Straße in Stederdorf das Geld aus der Kasse. Das teilte die Polizei Peine am Montagnachmittag mit. Nachdem ihm die 51-jährige Mitarbeiterin eine Bargeldsumme in Höhe von mehreren hundert Euro ausgehändigt habe, sei der Täter vermutlich zu Fuß in eine unbekannte Richtung geflüchtet.

Der Täter ist männlich, circa 175 Zentimeter groß, von schlanker Statur, war dunkel gekleidet und trug vermutlich eine schwarze Sturmhaube als Maskierung. Er soll hochdeutsch gesprochen haben. Zweckdienliche Hinweise nimmt die Polizei Peine unter der Telefonnummer (0 51 71) 99 90 entgegen.arg