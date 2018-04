Einbruch in Lebensmittelmarkt in der Südstadt

Peine Die bisher unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Innere eines Lebensmittelgeschäft in der Neuen Straße in der Peiner Südstadt. „Aus der Registrierkasse im Verkaufsraum wurde Bargeld entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 750 Euro“, teilte die Polizei am Montag mit. Tatzeitraum: zwischen Freitag, 20.30 Uhr, und Samstag, 8 Uhr. Die Polizei Peine bittet um Hinweise, Tel: (0 51 71) 99 90.