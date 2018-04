Vortrag – so werden Vogelarten erfasst

Peine Die Peiner Biologische Arbeitsgemeinschaft trifft sich am Donnerstag, 5. April, 19.30 Uhr, im „Owl Town Pub“ in Peine, Hagenmarkt 25. Ulrich Reimersreferiert zu dem Thema „Avison: Citizen Science in der Avifaunistik in Süd-Ost-Niedersachsen – Beteiligung von Laien bei der Erfassung von Vogelarten“.